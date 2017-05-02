تعرف على أكثر الجنسيات المتورطة في عمليات تهريب وترويج المخدرات في المملكة

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن أكثر الجنسيات المتورطة في جرائم عمليات التهريب والترويج في المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، عدا السعوديين البالغ عددهم 589، مؤكدا أنها لا تعكس مؤشرا على شيء غير عادي، وموضحا أنها ترتبط بالموقع الجغرافي وحجم الجنسية المتواجدة في المملكة.

وأوضح اللواء التركي في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية ظهر اليوم (الثلاثاء) أن أكثر الجنسيات هي اليمنية، ويليها الباكستانية، ثم الإثيوبية والمصرية والهندية.

وأضاف اللواء التركي أن تقسيم الجنسيات لا يعكس شيئا بقدر ما يعكس حجم تواجد الجنسية داخل المملكة وارتباطها بالمناطق التي تنتَج فيها أو تهرَب منها المواد، حيث إن الجنسية الباكستانية مثلا ترتبط بالهرويني والشبو، مؤكدا أن السعوديين يتورطون في أكثر من 70% من جرائم الترويج، بينما أكثر من 75% من جرائم التهريب يقوم بها غير سعوديين.

وكانت وزارة الداخلية أكدت أنه تم القبض على 1628 شخصا بينهم 589 سعوديا متهمين في جرائم ترويج وتهريب المخدرات خلال 6 أشهر ماضية، موضحة أنه أصيب 16 رجل أمن أثناء أداء عملهم.