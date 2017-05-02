الإطاحة بـ 3 مُقيمين سرقوا 135 ألف ريال من مواطن

أطاحت الدوريات الأمنية بشرطة الرياض بـ3 وافدين من الجنسية السودانية، متورطين في سرقة أكثر من 135 ألف ريال من داخل سيارة تخص أحد المواطنين، كانت متوقفة أمام منزل صاحبها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن بلاغاً ورد من مواطن يفيد بتعرض الزجاج الجانبي لسيارته التي كانت متوقفة أمام منزله للكسر وسرقة مبلغ 135.3 ألف ريال من داخلها، من قبل 3 أشخاص كان يستقلون سيارتين من نوع جيب.

وأسفرت جهود الفرق الميدانية ومراقبة المواقع المشبوهة عن رصد إحدى المركبتين المشبوهتين يستقلها وافد سوداني، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على مبلغ 58.5 ألف ريال، وأقر أنها نصيبه من المبلغ المسروق بعد اقتسامه مع اثنين آخرين.

عقب ذلك رصدت الدوريات السيارة الأخرى المشتبهة تسير في أحد شوارع حي غبيرا يستقلها شخصان، وباستيقافهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ 3300 ريال وثمانية أجهزة هاتف، وأقرا أيضا بارتكاب الجريمة وبتقاسم المبلغ المسروق.

وبحسب الناطق، فإن المتهمين الثلاثة جرى التحفظ عليهم، كما جرى تحريز المضبوطات بمركز الشرطة المختص، تمهيداً للتوسع في التحقيق معهم لمعرفة علاقتهم ببلاغات مشابهة، ومن ثم إشعار هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها جهة الاختصاص.