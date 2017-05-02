هيئة السوق المالية تلغي إدراج أسهم شركة مجموعة المعجل

أعلنت هيئة السوق المالية، أنه إشارةً الى إعلان الهيئة المنشور في تاريخ 04/05/2016م الذي دعت فيه الهيئة مجالس إدارات ومساهمي الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات، وإعلان الهيئة بتاريخ 27/04/2017م بشأن تلك الشركات.

ونظراً إلى عدم اتخاذ شركة مجموعة محمد المعجل للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، وأخذاً بالاعتبار الأحكام الواردة في المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات والإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها خلال الفترات النظامية المحددة.

وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 04/06/1424هـ، والفقرتين الفرعيتين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م قراره القاضي بإلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية (تداول).