ملتقى الأمهات الأول في جازان

نظمت جمعية التنمية الأسرية بالتعاون مع إدارة تعليم جازان ملتقى الأمهات الأول وذلك مساء الأربعاء الموافق ٢٨-٧-١٤٣٨هـ في فندق إنتور جازان.

وقد حضر الملتقى (٨٠) مستفيدة من الأمهات والمرشدات والمشرفات التربويات وقد تضمن الملتقى عددا من الفقرات منها: فقرة ترحيبية، كلمة رئيسة القسم الأستاذة/ ابتسام العطاس، ورقة عمل للأستاذة آمال أبو طالب.

وقد شارك في إعداد الملتقى نخبة من القيادات التربوية النسائية في التعليم كان في مقدمتهنّ: أ.هدى الخويري وأ. عائشة زكري وأ. نوال شوعي وأ. آمال أبو طالب.

وأكدت رئيسة القسم النسائي في الجمعية أن هذا الملتقى سيتبعه عدد من الملتقيات في مدينة جازان وبعض المحافظات بالتعاون مع إدارة التعليم والجمعيات الخيرية، وهناك ملتقيات أخرى لفئات أخرى من الفتيات ضمن برامج الجمعية الموجهة للأسرة.

كما أعربت الأستاذة ابتسام عن جميل شكرها وتقديرها للمشاركات والمشرفات اللاتي ساهمْن في إعداد الملتقى، وخصت بالشكر مساعدة المدير العام لشئون التعليميه

الأستاذة/ رحاب مسلم حيث تولت التنسيق والمتابعة لإنجاح هذا الملتقى.

وختمت بشكرها لإدارة الجمعية لدورها الجليل في الدعم والمساندة المادية والمعنوية.