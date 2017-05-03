محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لأسرة الريثي

في بادرة ليست الاولى التي يقوم بها سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة لتواجده الدائم في كل مناسبات افراح واتراح المواطنين في محافظة صبيا ومراكزها والقرى التابعة لها ، حيث قام سعادته بتقديم واجب العزاء اليوم الثلاثاء لاحد منسوبي المحافظه وقيامه بزيارة خاصه لقرية ” السهوة ” بوادي شهدان للموظف يحي بن محمد الريثي للعزاء في وفاة والدته .

وقد واسى زعلة زوج الفقيدة وابنائها وجميع أفراد أسرتها في مصابهم داعياً الله بأن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

ومن جانبه أعرب الريثي عن شكره وتقديره لمحافظ صبيا على مشاركته الوجدانية وزيارتهم في منزلهم مما ساهم في التخفيف من أحزانهم وفقدهم.

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