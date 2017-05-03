علي الحازمي، إن الجائزة تتويج للإعلام السعودي. نادي دبي للصحافة يتوج “سبق” بجائزة الصحافة العربية للعام الجاري 2017 في فئة الصحافة الذكية

“سبق” تفوز بجائزة الصحافة العربية (فئة الصحافة الذكية) لعام 2017. بحسب النتائج النهائية، التي أعلنها نادي دبي للصحافة، مساء يوم، الثلاثاء (2 مايو 2017).

وأقيم حفل توزيع جوائز الصحافة العربية، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مدينة جميرا.

وقال رئيس تحرير “سبق”، علي الحازمي، إن الجائزة تتويج للإعلام السعودي. مشيرًا إلى أن الرهان اليوم لم يعد في طرح الخبر ولا حتى في الآراء والتحليلات، وإنما تقديمها على طبق ذكي يناسب الجمهور.

وأكّد أن “التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الصحافة، وضعت تحديًا كبيرًا أمام الصحف في استثمارها بإبداع خلاّق”.

” فيفاء أون لاين ” تبارك للزميلة “سبق” وتتمنى لها دوام النجاح، وأن تكون الصحافة السعودية دائمًا في صدارة المشهد العربي.