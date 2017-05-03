نسعى لإقامة شراكات في ظل الفرص الاستثمارية مع توجه مضاعفة العمرة والحج الى ٣٠ مليون معتمر سنويا الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر في يوروموني ٢٠١٧:

أكد الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر تسعى لإقامة شراكات للتوسع في المرحلة في المرحلة المقبلة لاستثمارالفرص المتاحة.

وأوضح خلال مشاركته في يوروموني السعودية ٢٠١٧ أمس بالرياض أن جبل عمر تسعى لتحويل كل جزء من مشروع الشركة إلى قيمةمضافة تسهم في زيادة مداخيل الشركة، وألمح إلى توسع الشركة خارج نطاق مكة المكرمة من خلال التوجه نحو الاستثمار في منطقة المدينةالمنورة. واكد على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في ظل الاتجاه نحو فتح باب العمرة والحج للوصول إلى 30 مليون معتمر سنويا حتىعام 2030.

وذكر ان استراتيجية الشركة تستهدف زيادة قيمة مشروع جبل وليس اكتماله ،مشيرا الى الاتجاه نحو توسع المشروع وفتح مشاريع جديدةوترويج هذه الخبرة التي اكتسبتها الشركة للخارج.

وبين ان جبل عمر منفتحة على الجميع ليكون هناك مستثمرين استراتيجيين بهدف تغطية الالتزامات الخاصة بالشركة.

واكدان المملكة لديها فرص كبرى يجب استثمارها مع أهمية تحقيق تنمية مستدامة بالاستثمار في رأس المال البشري وإقامة شراكات استراتيجيةمع شركات ناجحة،

وقال ان قطاع الضيافة ضخم في العالم وخاصة في دولة كبيرة مثل السعودية حيث موسم الحج والعمرة حيث يزورها الملايين سنويا، واشار إلىأن هناك فرص اخرى في اعمال التجزئة والبنية التحتية والتدريب والتنمية المستدامة والرفاهية المتوافقة مع الشريعة .

واضاف ان حبل عمر تعتبر الحج والعمرة مرتكزا أساسيا وتهتم بمسألة الضيافة و الحج والعمرة بشكل كبير وتنوسع في مشاريعها لتلبية الطلبالمتزايد عليها.