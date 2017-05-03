معلومات نفسية .. ستدهشك !

13- عندما تتحدث أمام مجموعة من الناس سواء بصورة ودية أو بصورة رسمية، فأنك تبالغ في إحساسك بمدى ملاحظتهم لارتباكك و قلقك، فارتباكك لا يبدو واضحًا لهم مثلما يبدو لك، وطبقًا لجامعة كرونيل، معرفتك هذه الحقيقة سيخفف من ارتباكك في المرات القادمة. (مصدر)

14- أكثر الناس توترًا وشعورًا بالضغط النفسي هم الفئة العمرية من 18 عامًا وحتى 33 عامًا حسب دراسة استقصائية تمت بإشراف جمعية علم النفس الأمريكية. (مصدر)

15- العديد من الدراسات توصلت إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا، مثابرون، وأكثر رضا عن حياتهم ومقاومون للغضب والإرهاق. بينما البوم الليلي -الذين ينامون متأخرًا- يمتلكون معدلات ذكاء مرتفعة نسبيًا وأكثر إندفاعًا وأكثر عرضة لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة. (مصدر)

16- في المتوسط يمشي الرجل أبطأ من سرعته العادية بـ 3% عندما يمشي مع امرأة وأبطأ 7% عندما يمشي مع امرأة يحبها وأسرع 4% عندما يمشي مع رجل آخر. (مصدر)