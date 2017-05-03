 نادي الحي بالاحد ولجنة التنمية تنفذان برنامج هيا نمشي معا | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 7 شعبان 1438 هجريا, الموافق 3 مايو 2017 ميلاديا

نادي الحي بالاحد ولجنة التنمية تنفذان برنامج هيا نمشي معا

نادي الحي بالاحد ولجنة التنمية تنفذان برنامج هيا نمشي معا
فيفا_ عبدالمجيد رديش دغريري
نادي الحي بثانوية الأحد بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أحد المسارحة ينفذان عصر يوم أمس الثلاثاء الظاهرة الرياضية هيا نمشي معا ، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة أحد المسارحة وبمشاركة مركز شرطة المحافظة وشعبة المرور والهلال الأحمر ومركز صحي الأحد الغربي وسط حضور كبير من الأهالي والرياضيين وذلك لمسافة ثلاثة كيلومترات ، بداية من أمام حديقة الروضة بحي العز وانتهاء بحديقة البلدية الجنوبية.
يذكر أن مركز صحي الأحد الغربي كان قد أعد بموقع الانطلاق أجهزة لقياس الضغط والفحوصات الطبية اللازمة قبل المشاركة ،  كما نفذت قياسات الطول والوزن ونسبة الدهون من قبل المدرب محمد عبده شراحيلي المشرف على البرنامج الرياضي.

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