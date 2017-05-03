نادي الحي بالاحد ولجنة التنمية تنفذان برنامج هيا نمشي معا

نادي الحي بثانوية الأحد بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أحد المسارحة ينفذان عصر يوم أمس الثلاثاء الظاهرة الرياضية هيا نمشي معا ، بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة أحد المسارحة وبمشاركة مركز شرطة المحافظة وشعبة المرور والهلال الأحمر ومركز صحي الأحد الغربي وسط حضور كبير من الأهالي والرياضيين وذلك لمسافة ثلاثة كيلومترات ، بداية من أمام حديقة الروضة بحي العز وانتهاء بحديقة البلدية الجنوبية.

يذكر أن مركز صحي الأحد الغربي كان قد أعد بموقع الانطلاق أجهزة لقياس الضغط والفحوصات الطبية اللازمة قبل المشاركة ، كما نفذت قياسات الطول والوزن ونسبة الدهون من قبل المدرب محمد عبده شراحيلي المشرف على البرنامج الرياضي.