اتفاقية الزهايمر ولكزس تثمر عن ” تجوري مزولة”

وقعت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر ممثلة في مبادرة مزولة اتفاقية مع شركة عبداللطيف جميل لكزس ، بحضور الأستاذ المحامي محمد العقيل عضو وممثل الجمعية ، والأستاذ فهد العبيلان مدير عام أول مركز لكزس الرياض وممثل شركة عبداللطيف جميل وكيل لكزس ، وذلك تمهيداً لاستضافة شركة عبد اللطيف جميل وكيل لكزس لفعاليات “تجوري مزولة” والتي تنظمها الجمعية وتهدف الى رفع مستوى الوعي بمرض الزهايمر بصورة مبتكرة وجذابة لدعم المصابين بالمرض عبر خلق أفكار مبتكر ة لتنمیة موارد الجمعیة.

كما تهدف المبادرة لتحفيز الشباب والتعريف بطاقاتهم الابداعية بدعم قطاعي التجارة والاستثمار السعودي في بيئة عادلة ومحفزة تحت رعاية وزارة التجارة والاستثمار لرفع وعي المجتمع خاصة فئة الشباب في سبل الوقایة من مرض ألزھایمر من خلال ألعاب الذاكرة و تأھیل متطوعي الجمعیة عبر عدد من الورش التدریبیة وكذلك تنمية موارد الجمعية عبر البرامج التمويلية و تطویر المھارات الإجتماعیة والتواصل بین المبادرات الشبابية والقطاعات المختلفة لتمكین دورهم في المجتمع و تفعیل التواصل الداخلي بين منسوبي القطاعات من الأقسام المختلفة والتوعية بها كوسيلة للحد من ألزھایمر.

وأوضح الطرفان أن توقيع هذه الاتفاقية ما هو إلا تمهيد للتعاون المستدام بين الجمعية وشركة عبد اللطيف جميل لتفعيل المبادرات الاجتماعية من منطلق المسؤولية الاجتماعية لدى الطرفان لاستضافة فعاليات متعددة تعود بريعها لقضية كبرى وهي خدمة أسر ومرضى ألزهايمر.

الجدير بالذكر ان الجمعية تبادر باستمرار المشاريع المتنوعة الحديثة التي تواكب التنويع في طرح المشاريع الشبابية التي تخدم هدف الجمعية إضافة إلى تنويع مصادر الدخل بطرق عصرية اجتماعية فعالة تعود بالنفع بالمجتمع ولذا اختارت الجمعية هذه المبادرة لتكون مع شركة عبد اللطيف جميل أحد رواد التغيير الاجتماعي الإيجابي الفعال في المملكة والتي يخدمها من خلال التزامه بالاستدامة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إيجاد برنامج خدمي مجتمعي والذي يعرف اليوم بمجتمع جميل.