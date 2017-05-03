السعودية للكهرباء تحتفل بدفعة جديدة من خريجي معهد أبها للتدريب والتطوير

زفت الشركة السعودية للكهرباء مساء أمس الثلاثاء 04/05/2017م دفعة جديدة من خريجي معهد أبها للتدريب والتطوير، وذلك بعد أن أنهوا برامج التدريب الخاصة بهم، في حفل كبير نظمته الشركة بناديها في مدينة أبها، رعى الحفل نيابة عن الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء المهندس ليث البسام الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية لنقل الكهرباء وعدد من كبار المسؤولين ولفيف من أسر الخرجين.

وأكد المهندس ليث البسام في كلمته للخريجين أن الشركة تولي اهتمامِ بموظفيها جميعاً وبخريجي معاهد التدريب على وجهِ الخصوص، مشيراً إلى أن معاهد الشركة ساهمت على مدى 31 عاماً في تخريج دفعات مميزة من الشباب الوطني المؤهل على أعلى مستوى وساهموا بصورة إيجابية في رفع معدلات التوطين لديها ، مبيناً أن الشركة حريصة على أن تطويرِ قُدرات المتدربين وزيادة مهاراتهم وتوفير بيئة عمل صحية تشجعُ على التميّز والتألق والإبداع، وتدريبهم على مستوى عال من خلال نخبة مميزة من المدربين والمعلمين المخلصين، والذين يقومون بتنفيذ مهام عملهم على أكمل وجه، كما أثنى على تفاني الخريجين وسعيهم لنهل العلم والخبرات منهم لكي يكونوا عند حسن ظن وطنهم بهم، ورحب البسام في كلمته بالآباء والأمهات الحاضرين للحفل مقدماً لهم التهنئة على تخرج أبنائهم، ومثمنًا دورهم البارز في دعم مسيرة أبنائهم التعليمية والمهنية ودفعهم نحو مزيداً النجاحات، وصولًا إلى مرحلة التخرج وانخراطهم في ميادين العمل.

وأشار ليث البسام أن الشركة حققت انجازات عدة على كافة المستويات والإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية على ايدي كوادرنا الوطنية والتي قامت بدورها المهني نحو زيادة كفاءة وفاعلية الأعمال الأساسية في الشركة للتوليد والنقل والتوزيع، الامر الذي جعلها أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحث البسام الخريجين على العمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم والالتزام بالأمانة في تأدية مهامهم، كجزء لا يتجزأ من جوهر واجباتهم الوظيفية لاستكمال ما حققته الشرك من إنجازات في خدمة أهداف وتطلعات هذا الوطن الغالي .

في نهاية الحفل قام المهندس ليث البسام بتكريم المتفوقين وتسليمهم الشهادات ودروع وهدايا التفوق، كما قاموا بتكريم مدربي المعهد نظير جهودهم في دعم وتأهيل الطلاب، وتسليم الخريجين شهادات التخرج الخاصة بهم.

يذكر أن الشركة تحتفل سنوياً بتخريج دفعات من الكوادر الفنية الوطنية، وذلك بعد إكمال دراستهم وتدريباتهم التقنية والفنية في معاهدها بالرياض، جدة، أبها والدمام، حيث تعمل على تأهيلهم وتطوير مهارتهم وتزويدهم بالخبرات الحديثة وفقاً لتخصصاتهم المتنوعة في مجال الطاقة الكهربائية.