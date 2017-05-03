الصندوق العقاري يربط الدعم السكني بالدخل الشهري

كشف صندوق التنمية العقارية بأنه سيدعم بنسبة 100% كافة قروض المتقدمين لبرنامج التمويل المدعوم والذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال. والجديد في القرار الذي أعتمده وزير الاسكان ماجد الحقيل هو صرف النظر في عملية الدعم عن عدد أفراد الأسرة، وربط الدعم بالدخل الشهري فقط.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أن الوزير اعتمد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وبحسب الصندوق فإن القرار الجديد سيشمل 85% من المستفيدين، الذين يحصلون على تمويل بهامش ربح 0%.

وأكد اليوسف أن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وقد سبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري، ودعا المستفيدين الحاصلين على موافقات مسبقة الاتصال بمركز خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج التمويل المدعوم لأي مساعدة.

يشار إلى أن التمويل المدعوم هو برنامج “تمويل سكني مدعوم التكاليف” أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة، وهو موافق للشريعة الإسلامية.