“ولي العهد” يرعى تمرين “طوفان 7”

رعى صاحب السمو الملكي “الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز” ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم؛ تمرين “طوفان 7″، وحفل تخريج “6021” خريجًا من دورات حرس الحدود بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة.

وقد شاركت في التمرين وحدات حرس الحدود المتطورة البحرية والبرية التي أدخلت الخدمة حديثًا وتدار بمفهوم عملياتي جديد وبمشاركة عدد من طائرات الأمن بوزارة الداخلية. وعقب انتهاء التمرين تشرف قائد التمرين وأركاناته بالسلام على سمو ولي العهد.

عقب ذلك توجه ولي العهد لميدان التخرج؛ حيث ألقى مدير عام حرس الحدود كلمة قال فيها: “إن نهج مفهوم أمن الحدود المتكامل يشمل أمن المنافذ البرية والموانئ والمرافق البحرية .. مما سينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع والحفاظ على هويته وتنمية الاقتصاد وحماية موارده.

وبين الفريق “البلوي” أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود الشمالية ومشروع التطوير البحري ومشروع الأنظمة المتكاملة خير شاهد على ما وصل إليه الجهاز من رفع القدرات وتعزيز أمن الحدود.

وأشار “البلوي” إلى أن ما سطره رجال حرس الحدود في الميدان وحسن تصرفهم في المواقف، سواء في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة والحرس الوطني، أم في جميع حدود المملكة؛ تؤكد أن مخرجات العملية التدريبية لحرس الحدود تحقق أهدافها ولله الحمد .

وتطرق “البلوي” إلى أن ما حدث بالأمس القريب من تمكن قوات حرس الحدود البحرية من رصد هدف اتضح أنه زورق معادٍ مسير ومفخخ بالمتفجرات هدفه تدمير منشأة حيوية اقتصادية.

واستطرد “البلوي” قائلًا: نحتفل اليوم بتخريج عدد “6021” خريجًا من الدورات التأهيلية والتأسيسية والتخصصية، من بينها الدورة الدولية “عمليات إنفاذ القانون في البحر” التي شارك فيها عدد من المتدربين من “15” دولة من دول مدونة السلوك المعدلة والمتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة، التي استضافتها وزارة الداخلية ممثلة بحرس الحدود بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية “IMO” تدربوا على أيدي خبراء وأكاديميين متخصصين على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف مدير عام حرس الحدود أن العنصر النسائي كان له نصيب في العملية التدريبية؛ حيث تم هذا العام تدريب عدد “52” مفتشة أمنية في دورة “التدريب الأمني لمفتشات حرس الحدود”.

إثر ذلك ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة معاهدين الله على خدمة الدين ثم المليك والوطن. بعد ذلك تشرف أوائل الخريجين باستلام شهاداتهم من سمو ولي العهد. ثم تسلم ولي العهد هدية تذكارية بهذه المناسبة، قدمها معالي مدير عام حرس الحدود، بعدها عزف السلام الملكي وغادر سموه مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين وقيادات العسكرية وقادة القطاعات الأمنية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وقادة حرس الحدود في دول الجوار.