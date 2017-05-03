سيرة الامير الراحل مشعل بن عبدالعزيز “رحمه الله”

الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 5 سبتمبر 1926، رئيس هيئة البيعة في السعودية، وهو الابن الرابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور ووالدته هي شهيدة.

عيّنه والده الملك عبد العزيز آل سعود في عام 1364 هـ نائبًا لوزير الدفاع، وبقي في ذلك المنصب حتى وفاة أخيه وزير الدفاع الأمير منصور عام 1370هـ فعينه والده وزيرًا للدفاع خلفًا له.

وبعد وفاة والده عُين نائبًا لوزير المعارف، وكان يعمل مع الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود، وبقي في هذا المنصب حتى بعد أن تركها الأمير فهد.

وفي عام 1382هـ أعيد تعيينه وزيرًا للدفاع والطيران وبقي فيها لفترة قصيرة، وبعد ذلك عُين أميرًا لمنطقة مكة المكرمة.

وفي عام 1389 هـ عينه الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لهيئة السياحة السعودية، وبقي فيها حتى عام 1414هـ، ثم عينه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً له وبقي يتولى هذا المنصب حتى عام 1426 هـ عندما قرر ترك السياسة والتفرغ لحياته الشخصية وتجارته، حيث إنه يمتلك عدة مشاريع بالمملكة أشهرها مجموعة الشعلة القابضة، كما أنه يرأس مجلس إدارة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وفى 10 ديسمبر 2007 عينه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيسًا لهيئة البيعة.