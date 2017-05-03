مرحى ابنَ سلمان

أمسى حـديـثُــكَ يـــروي كـلّ مـشتـاقِ

كـالـغـــيم جــادَ بعَـذبٍ مـنهُ رقــــراقِ

تــرقّــبَ الشعبُ بــدراً طـابَ مـطلَعُـهُ

روحُ السـمــوِّ سمَـتْ في فكـرِهِ الراقي

أطــلَّ إطــلالـــةً شــعّــتْ لــنــا ثــقـةً

فـيهـا الــتــفــاؤلُ يـمـحــو كُـلّ إقـلاقِ

في عـنـفــوانِ شــمــوخٍ لا نـضـيرَ لهُ

مِن فـــارسٍ طـابَ في أصلٍ وأعـراقِ

إذ قــد بــدا مــوطـني فـي أوجِ هـمّـتِهِ

مُـمَـثـلاً وجـهُـهُ فـي وجـــهِ عــمــلاقِ

عـمـلاقِ فـكــرٍ وتـخـطـيـطٍ وتـنـمـيـةٍ

مـطـلـوبُــهُ الـمـجــدُ فـي آفــاقِ آفــاقِ

حــصـيــف رأيٍ لـــهُ حِـذْقٌ ومعـرفةٌ

لــديــهِ تـقــديــرُ إيــــــرادٍ وإنــفـــاقِ

فــاسـلَمْ ولـيَّ ولـيِّ الـعـهـدِ يــا بطـلاً

فـيـكَ الـطــمــوحُ رَسَـا طَوداً بأعماقِ

بــرؤيــةٍ تَــرسُــمُ الـبـشـرى بلوحَتِها

مُـسـتَقْبَـلاً بـاسِــمـاً فـي نــورِهِ الناقي

يــلــيــقُ بـالـمــوطنِ الأغلى بعالمِنا

فـطـالـمـا ضــاءَ للــدنــيـــا بإشـراقِ

مـرحى ابـن سلمـانَ فالأمجادُ واعدةٌ

بـالـجــدِّ والـبــذلِ كـم تـأتي لـعُشَّـاقِ

حـديـثـكُـمْ كــانَ شَـهْـداً والشـفــاءُ بهِ

في حــكـمــةٍ عَـبْرَ تـقـيـيـدٍ وإطـلاقِ

فـي حــرفِــهِ الـســرُّ لاطمئنانِ أفئدةٍ

على مـرابـعـِهـا مــن فـضلِ خَــلاقِ

طمْأنْتَ كُــلَّ مُحـبٍّ بينمـا صـرَعتْ

أقـوالُكَ الـزّيـفَ مـن تضليلِ أشداقِ

فـمـوطـنُ الـعـزِّ في أيــدٍ مـثـابــرةٍ

أمـيـنـةٍ تــطــلـــبُ الـعَلـيـا بميثـاقِ

يا ابنَ المليكِ رعى الباري جهودَكمُ

يعـلو بكـم فـخرُنـــا مـع كـلِّ خَفَّاقِ

إشــراقُ شمسٍ لـمـسـؤولٍ بقامتِكم

أعطى الحروفَ نُقاطاً فوقَ أوراقِ

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حسن معزي الفيفي