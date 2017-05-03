محافظ صبيا في جولة تفقدية لقرى مركز الكدمي

قام سعادة محافظ صبيا الاستاذ علي بن موسى زعلة بجولة تفقدية لمركز الكدمي اليوم الاربعاء الموافق ٧ / ٨ / ١٤٣٨ يرافقه رئيس البلدية الاستاذ/ سفر بن سعد الشهراني ومدير الدفاع المدني المقدم/ مصلح الشمراني ومدير الشرطة/ صالح بن محمد ال كليب ومدير المرور النقيب/ توفيق عواجي النعمي ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة ومندوب إدارة الطرق ورئيس واعضاء المجلس البلدي وذلك وفق جولاته التفقدية للمراكز المرتبطة بالمحافظة والقرى التابعة لها والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلمس احتياجاتهم وطلباتهم وذلك بناء على متابعة وتوجيهات سيدي سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حفظه الله ،

حيث كان في استقباله رئيس مركز الكدمي الاستاذ ابراهيم بن عثمان الشبيلي وشيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي وعدد من المشايخ التابعين للمركز ومدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز بالمشلحة الأستاذ/محمد النجعي حيث بدأت الجولة بتفقد قرى الجرور ثم المنطقة الصناعية والوقوف على سير الخط البديل للشاحنات ثم انتقل سعادته الى شركات التعدين وتفقد الخدمات الحكومية بقرى عبس والمشاريع المتعثرة بقرى مشلحة ثم قام بزياره لمنزل شيخ النجوع الشيخ أحمد محمد خير حيث التقى بالأهالي وأجتمع معهم و أستمع لهم وجرى بحث ما يحتاجونه من مشاريع تنموية و خدمية ثم قام سعادته بجولة تفقدية للجهات الخدمية بالقرية وتمثلت في زيارته لمدخل قرية مشلحة من الجهتين الغربية و الشرقية و كذلك مباني المدارس المتعثرة ثم انتقل مع مرافقية الى قرى الحسينية و الكدمي و أفتتح المعرض المصاحب للزيارة بمقر المركز

ثم توجه الى مقر الحفل المعد من قبل الأهالي بمدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية والذي بدأ بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم أستمع الى كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الاستاذ/جبريل القصيري ثم القصيدة الشعرية للاستاذ محمد الحازمي بعد ذلك شاهد الجميع أوبريت ( لوحة وطن ) من كلمات الشاعر النجعي و اداء و الحان منصور حكمي ثم شاهد الحضور العرض المرئي عن انجازات مركز الكدمي وفي نهاية الحفل قام سعادة المحافظ بتكريم بعض الشخصيات والإدارات الحكومية بعد ذلك تناول الجميع مأدبة الغداء بمدرسة الحسينية المتوسطة و الثانوية وودع الاهالي سعادة المحافظ بمثل بما استقبل به من حفاوة وترحيب مثمنين له هذه الزيارة الكريمة التي تعكس مدى اهتمام سعادته باحتياجاتهم وتلبية طلباتهم.

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