الامن العام يستضيف بطولة المملكة المفتوحة للجودو والجوجيتسو

الرياض –

تنطلق يوم غدا الخميس بطولة المملكة المفتوحة للدرجة الاولى على كاس الرئيس العام وبطولة عروض الدفاع عنالنفس باستخدام فنون لعبة الجودو وذلك على صالة مدينة تدريب الامن العام بمنطقة الرياض لمدة يومين برعايةسعادة مساعد مدير الامن العام لشؤون التدريب اللواء محمد بن حسين الشريف .

ويشارك في البطولة اكثر من 70 لاعب يمثلون 8 اندية و6 هيئات وينظمها الامن العام بالتعاون مع الاتحاد السعوديللجودو والجوجيتسو .

من جانبه قدم مساعد مدير الامن العام لشئون التدريب اللواء محمد بن حسين الشريف شكره وتقديره الى معالي مديرالأمن العام الفريق عثمان المحرج على موافقته ودعمه لمثل هذه البطولات التي تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمينالشريفين “حفظه الله ” وولي عهده الأمين وولي ولي العهد ” حفظهما الله” بالأنشطة الشبابية والرياضية بشكلٍ عامورجال الامن بشكل خاص من خلال إقامة مثل هذه الأنشطة التى تزيد من مهاراتهم .

واكد اللواء الشريف جاهزية مدينة التدريب لاستضافة هذه البطولة مقدما شكره للاتحاد السعودي للجودو والجوجيتسوعلى تعاونه ومساهمته في إقامة البطولة متمنيا التوفيق للمشاركين .