بالصور: الكلية التقنية بابها تخرج الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس

احتفلت الكلية التقنية بابها صباح اليوم الأربعاء ١٤٣٨/٨/٧هـ بتخريج الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني لعام 1437/1438هـ وذلك بقسم تقنية الحاسب الآلي تخصص هندسة دعم وأنظمة الشبكات وقد بلغ عدد الخريجين لهذا العام سبعة متدربين . وتخريج عدد <<360>> متدرب من حملة الدبلوم بمختلف التخصصات بالكلية ، برعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق وعميد الكلية الأستاذ الحسين بن سالم آل عثمان، وبحضور نائب المدير العام للتدريب الدكتور سليمان الحفظي و وكلاء الكلية و مدراء الإدارات بمختلف قطاعاتها بالكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين بالكلية، وذلك على مسرح الكلية التقنية بجوحان .

وقد تضمن الحفل الاحتفال بتخريج الدفعة الاولى من حملة البكالوريوس بمسيرة للخريجين ثم كلمة الخريجين وكلمة لعميد الكلية قال آل عثمان فيها أن الكلية لتحتفل هذا اليوم بتخريج الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس وأن هذا الحفل يأتي تتويجًا لأبنائنا الخريجين والمتميزين لما قدموه من جهود في التحصيل العلمي والتفوق واستطاعوا بفضل الله تحقيق أعلى درجات النجاح ،مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل جهودها خلال العام المقبل للتوسع في الطاقة الاستيعابية لقبول المتدربين بمختلف التخصصات ببرنامجيها البكالوريوس والدبلوم . وذلك لبناء شراكات تعاونية في مجالات التوظيف مع القطاعات ذات العلاقة ، إلى جانب وجود البرامج الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والأنشطة الاجتماعية والرياضية . ثم عرض مرئي للكلية والخريجين المميزين والمتفوقين بالكلية . وتكريم المدربين المميزين الذين قاموا بأعمال أوكلت اليهم خلال الفصل التدريبي الماضي، كذلك تم تكريم 39 متدربا من خريجي الكلية الحاصلين على مرتبة الشرف الأول والثانية.

صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية بالكلية المهندس إبراهيم بن محمد مرفت .