 العنزي” مديرا عاماً لمجلس الجمعيات التعاونية | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

العنزي” مديرا عاماً لمجلس الجمعيات التعاونية

العنزي” مديرا عاماً لمجلس الجمعيات التعاونية
الرياض - علي القرني

صدر قرار مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بتعيين الاستاذ فواز بن زعيلي العنزي مديراً عاماً للمجلس، ويُعد العنزي من الكفاءات الإدارية الشابة الرائدة في القطاع الثالث، حيث تبوأ العديد من المناصب خلال الفترة الماضية وكان يعمل مستشاراً لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الايتام، وعمل ايضا مديراً تنفيذياً للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) وحققت المؤسسة خلال فترة إدارته العديد من الإنجازات من خلال فروعها المنتشرة في المملكة، كما انه كان عضوا وترأس للعديد من اللجان العاملة في تطوير الاعمال للقطاع الغير ربحي بالمملكة.

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