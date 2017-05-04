 بلدية انطاليا التركية تعيد الاهتمام بالسياحة المناسبة لدول الخليج | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

بلدية انطاليا التركية تعيد الاهتمام بالسياحة المناسبة لدول الخليج

بلدية انطاليا التركية تعيد الاهتمام بالسياحة المناسبة لدول الخليج
انطاليا -أسود الصالح - احمد الثقفي

صرح احد كبارالمسئولين في بلدية السيرك بولاية انطاليا ان البلدية لديها توجه لإعادة الاهتمام بدعم الفنادق والمنتجعات التي تقدم سياحه تناسب العائلة الخليجية
وفي هذا الصدد صرح كبير مستشاري
وكالة الدعم وترويج الاسثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية  الدكتور مصطفى جاكوصو  ان الوكالة  تساهم في دعم السياحة والاستثمار التركي في انطاليا

كما شدد أن بلدية السرك تساهم في دعم السياحة التي تتناسب مع الاسر الخليجية  وذلك بإيجاد اماكن مخصصة وشواطئ تخص السيدات وتحترام  خصوصيات العائلة الخليجية
وكان من ضمن هذة الخطوات الداعمه لهذا التوجه من خلال  اقامة  تجمع اعلامي يقوم بزيارة لبعض فنادق ومنتجعات ولاية انطاليا وقد تم دعوة لفيف من منسوبي الاعلام ومشاهير السوشيال ميديا  والوكالات  السياحية في السعودية ودول الخليج وبعض الدول العربية لزيارة هذة الفنادق والمنتجعات للاطلاع عن كثب على ما يتم تقديمه من خدمات تدعم ” السياحه الحلال ” وقد ابدى الجميع انبهارهم بما تم توفيره من اماكن مستقلة ومنفصلة للسيدات وما يتم تقديمه من خدمات سياحيه ذات مستويات ترقى للعالمية.

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