  بالصور: مستشفى حراء تطلق حملتها الرابعة على التوالي بعنوان “كبد سليم ..يوم مشرق “ | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بأمراض ( الكبد الفيروسي )    

 بالصور: مستشفى حراء تطلق حملتها الرابعة على التوالي بعنوان “كبد سليم ..يوم مشرق “

 بالصور: مستشفى حراء تطلق حملتها الرابعة على التوالي بعنوان “كبد سليم ..يوم مشرق “
عمر الشيخ - محمد مير - بدر خيرالله . مكة المكرمة    
أقامت مستشفى حراء العام يوم تثقيفي عن إلتهاب الكبد الفيروسي بمركز مكة مول التجاري تحت شعار : ( كبد سليم .. يوم مشرق ) يوم الثلاثاء الموافق ٦ شعبان ١٤٣٨ هـ – ضمن حملة للإحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض إلتهاب الكبد الفيروسي ، و استهدف النشاط توعية المواطنين و المقيمين عن المرض ، حيث شارك في هذا النشاط كلاً من : د/ المعتز هاشم ( إستشاري الكبد والمناظير والجهاز الهضمي ) والذي ألقى محاضرة للتعريف بأمراض الكبد الفيروسي بأنواعه و الأعراض المصاحبة و كيفية الوقاية منها ، كما تطرق إلى أهمية إلتزام المرضى بتناول الأدوية بإنتظام وعمل الفحوصات بصفة دورية للوصول إلى نتائج مرضية بإذن الله ، وأهمية الفحوصات الدورية للمرضى و أهمية مراجعة المستشفيات عند وجود حالات مصابة بالمرض و توعية المقبلين على الزواج بالحلول و اللقاحات المتوفرة .
 
ثم ألقى سعادة د / عبدالرحمن كنعان ( إستشاري الجهاز الهضمي ) محاضرة عن الممارسات الخاطئة في المدارس ؛ وبعدها الدكتورة / أشواق الصحفي –  محاضرة عن : ( إلتهاب الكبد الفيروسي نوع –  أ  – ) و عقب ذلك  تمت الإجابة على إستفسارات المواطنين والـمقيمين ، كما اختتمت بتوزيع الجوائز على الجمهور .
 
و أوضح رئيس نادي الجهاز الهضمي بمكه وإستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير سعادة الدكتور/ طلال محمد كريمه – بأن هذه الحملات التوعوية تهدف إلى رفع ثقافة المجتمع للتعرف على  المرض والتعايش معه إضافة ً إلى الوقاية منه ؛  كما أن إستمرار تكثيف هذه الحملات سينعكس على تحسين نمط حياة الأفراد الصحية ليكونوا شركاء في الخطة العلاجية .
وأشاد مدير مستشفى حراء العام سعادة الدكتور  / وليد محمد حسين – بجهود اللجنة المنظمة لهذه الحملة و الجهات المشاركة في تفعيل رسالة ورؤية وزارة الصحة نحو تثقيف المريض وذويه كأحد المعايير الهامة في تقديم خدمة عالية الجودة للوقاية من الأمراض و العلاج بإذن الله .

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