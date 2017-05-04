التدريب التقني: 9 توجيهات للاستخدام الآمن في شبكات التواصل الاجتماعي

رعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد في ديوان المؤسسة محاضرة نظمتها الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمؤسسة تحت عنوان مفاهيم التغيير في أمن المعلومات، وحددت الإدارة 9 توجيهات لتجنب المخاطر المتعلقة بالأمن والخصوصية في استخدامات التقنية، أبرزها استخدام كلمة مرور قوية، وعدم فتح الروابط عبر البريد الالكتروني التي تطلب تغير كلمة المرور واستخدام النسخة الاحتياطية لبيانات المستخدم.

وقدم المحاضرة مستشار تقنية المعلومات ومدرب التغيير الدكتور سلطان الشريف للتوعية بالاستخدامات الشخصية الآمنة للتقنية، وهو ما يضمن سلامة نقل المعلومات والبيانات، وتم بث المحاضرة مباشرة لتمكين منسوبي المؤسسة والمتدربين بالكليات والمعاهد التقنية من مشاهدتها.

ودعت إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة إلى ضرورة التوعية بالمخاطر التي تهدد المستخدمين من سرقة البيانات، والاحتيال الالكتروني، ووضع برامج ضارة تهدد الخصوصية، وذلك من خلال فتح الروابط المشبوهة والروابط الخبيثة، ورسائل البريد المجهولة.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة التقليل والحد من التعرض لمخاطر التهديدات في استخدام التقنية والشبكات الاجتماعية، والذي يقبل علية ملايين السعوديين وهي : استخدام كلمة مرور قوية ، عدم استخدام بريد إلكتروني وهمي لتسجيل الدخول إلى الحساب، عدم إفشال كلمه المرور، ربط الحساب برقم جوال الخاص بالشخص لحماية الحساب، حجب الوصول إلى الوظائف والتطبيقات غير الضرورية، الدخول في الحساب من التطبيق أو الموقع الرسمي، عدم فتح الروابط الدعائية، عدم فتح الروابط من الرسائل الخاصة Direct Message ، وأخيراً عدم فتح الروابط عبر البريد الالكتروني التي تطلب تغيير كلمة المرور للحساب.​