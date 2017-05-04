رئيس بلدي جازان لأعضاء المجلس ارفعوا تقاريركم

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان، اجتماعه الثامن عشر برئاسة رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان الأستاذ أحمد بن أبو شملة حكمي، وبحضور نائب الرئيس الأستاذ وليد بن جيلان محه ورئيس بلدية المدينة الأستاذ محمد بن احمد الهلالي وجميع أعضاء المجلس البلدي، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمجلس وتناول المجلس خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ بشأنها الإجراءات والتوصيات التي تحقق المصلحة العامة ومنها استعراض جاهزية الأمانة لشهر رمضان المبارك، كما أقر المجلس تخصيص موقع لبسطات السوق الموسمية سوف يتم تجهيزه قبل دخول شهر رمضان الكريم للمواطنين والمواطنات.

وأيضاً كلف رئيس المجلس البلدي أعضاء المجلس بعمل تقرير شامل للمدينة والقرى التابعة بمشاكل الأحياء مع وضع حلول لها لكي يتم مناقشة هذا التقرير مع أمين منطقة جازان وتلك الحلول.

وأيضاً تم مناقشة ووضع بعض المقترحات لسوق الخضار المركزي مع مدير الجمعية التعاونية متعددة الأغراض أ.بندر عقيلي منها التعاقد مع شركة متخصصة في صحة البيئة وأيضاً انشاء مكتب خاص بشحن منتجات المنطقة من الفواكه والخضروات والمنتجات العطرية كما تم اقتراح فتح محلات بالسوق للمنتجات العطرية الخاصة بالمنطقة، كما اطلع المجلس على الالية التي تتخذها الجمعية في دعم شباب المنطقة التي نالت استحسان المجلس وفي نهاية المناقشة تم تكريم الجمعية من قبل رئيس المجلس ورئيس بلدية المدينة.