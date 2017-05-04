رعى سمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية أمس الأربعاء حفل تخريج 103 شاب بالمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بمحافظة الدرعية ضمن الدفعة الثامنة 2016/2017م من متدربي المعهد في تخصصات التبريد والتكييف والإلكتروميكانيكال وصيانة الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وخدمة العملاء.

ورحب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد في كلمته التي القاها خلال الحفل بسمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، مؤكداً أن حضوره الشخصي لهو الدليل على تشجيع ودعم سموه لجهود التدريب والتوظيف.

وأشار الدكتور أحمد الفهيد إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم معاهد الشركات الاستراتيجية لدورها في توطين المجالات التقنية لدى الشباب السعودي وسعياً من المؤسسة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيداً بحفل التخريج الذي اعتبره خطوة متقدمة في مجال الشراكة بين المصنعين اليابانيين والموزعين بالمملكة.

وأشار السفير الياباني لدى المملكة السيد نيروهيرو اكودا إلى عمق العلاقات بين الدولتين الصديقتين والتي أثمرت بنقل التقنية إلى المملكة من خلال هذه الشراكة ترجمة لرؤية المملكة 2030 منوهاً بالجهد الذي يقوم به المعهد في جذب الشباب السعودي للمجالات التقنية استجابة للتعاون المثمر بين البلدين الصديقين, حيث ترجمته زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان في الشهر الماضي.

ورحّب المدير التنفيذي للمعهد الدكتور إسماعيل محمد مفرح بسمو محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسفير اليابان لدى المملكة السيد نيروهيرو اكودا وعدد من ملاك وممثلي الشركات وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمعهد ورؤساء الدوائر الحكومية بمحافظة الدرعية وأولياء أمور المتدربين، منوهاً بالجهود التي يبذلها المعهد في إطار التدريب بإشراف ياباني ترجمة للشراكة السعودية اليابانية.​​