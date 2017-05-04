 كشافة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تبدع في التنظيم والمشاركات المسرحية | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

ضمن بطولة شهداء الواجب إقامة برامج فريدة من نوعها ( الفرفيرة البشرية ) بمركز حي المسفلة  

كشافة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تبدع في التنظيم والمشاركات المسرحية

كشافة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تبدع في التنظيم والمشاركات المسرحية
عمر الشيخ .  مكة المكرمة .    
تعتبر إقامة الفرفيرة وهي لعبة فريدة من نوعها على مستوى المملكة كأول مركز يقوم بها وادلى رئيس اللجنة الرياضية الأستاذ  / إبراهيم بن أحمد الهندي – بأن فكرة ( الفرفيرة البشرية ) هو من باب التغيير في نوعية البرامج الرياضية المتكررة  ، وهذه الفكرة تم تطبيقها في موقع غربي ؛  فأحببت تطبيقها في بلادنا الغالية ، والحمدالله كانت تجربة جميلة وناجحة ، حيث شارك فيها عدد كبير من وجهاء واعيان البلد والحضور  ولاعبي الأندية السابقين  . 
وقد شارك في الفرفيرة البشرية كلا من  :- سعادة الدكتور العميد / محمد عبدالله منشاوي . 
والمستشار /  مروان سعد الطويرقي 
ورجل الأعمال عضو مجلس إدارة مركز حي المسفلة الأستاذ /  ايوب مشرف الجمال . 
وسعادة عمدة حي المسفلة الأستاذ / عبدالرحمن شنقيطي  . 
والكابتن / إبراهيم السويد . 
والكابتن / سامي شاص  . 
والكابتن / عبدالستار ادماوي .
ومسؤول كلية نياجرا الكندية سعادة  العميد /  فيصل ارين  . 
كما شارك ايضا عدد كبير من الحضور  .                                                                                                                                                                    
 
كما شارك في هذه البطولة  ( كشافة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ) – في مجال التنظيم والتنسيق وتقديم فقرات مسرحية نالت استحسان الجمهور الرياضي وجميع الحاضرين .   
         
من جهة أخرى شكرت  إدارة مركز ( حي المسفلة ) – الجميع على المشاركة ؛ وسأل الله عزوجل أن ينفع الجميع لخدمة بلادنا وأن يحفظ حكومتنا الغالية ، ويحفظ جنودنا البواسل من كل شر  ، وأن ينصرهم على أعدائهم  .

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