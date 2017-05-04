ضمن بطولة شهداء الواجب إقامة برامج فريدة من نوعها ( الفرفيرة البشرية ) بمركز حي المسفلة كشافة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة تبدع في التنظيم والمشاركات المسرحية

تعتبر إقامة الفرفيرة وهي لعبة فريدة من نوعها على مستوى المملكة كأول مركز يقوم بها وادلى رئيس اللجنة الرياضية الأستاذ / إبراهيم بن أحمد الهندي – بأن فكرة ( الفرفيرة البشرية ) هو من باب التغيير في نوعية البرامج الرياضية المتكررة ، وهذه الفكرة تم تطبيقها في موقع غربي ؛ فأحببت تطبيقها في بلادنا الغالية ، والحمدالله كانت تجربة جميلة وناجحة ، حيث شارك فيها عدد كبير من وجهاء واعيان البلد والحضور ولاعبي الأندية السابقين .

وقد شارك في الفرفيرة البشرية كلا من :- سعادة الدكتور العميد / محمد عبدالله منشاوي .

والمستشار / مروان سعد الطويرقي

ورجل الأعمال عضو مجلس إدارة مركز حي المسفلة الأستاذ / ايوب مشرف الجمال .

وسعادة عمدة حي المسفلة الأستاذ / عبدالرحمن شنقيطي .

والكابتن / إبراهيم السويد .

والكابتن / سامي شاص .

والكابتن / عبدالستار ادماوي .

ومسؤول كلية نياجرا الكندية سعادة العميد / فيصل ارين .

كما شارك ايضا عدد كبير من الحضور .

كما شارك في هذه البطولة ( كشافة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ) – في مجال التنظيم والتنسيق وتقديم فقرات مسرحية نالت استحسان الجمهور الرياضي وجميع الحاضرين .

من جهة أخرى شكرت إدارة مركز ( حي المسفلة ) – الجميع على المشاركة ؛ وسأل الله عزوجل أن ينفع الجميع لخدمة بلادنا وأن يحفظ حكومتنا الغالية ، ويحفظ جنودنا البواسل من كل شر ، وأن ينصرهم على أعدائهم .