نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد العزيزي

قام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان بتعزية ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الشهيد يحي محه علي العزيزي بقرية المشاف والتابعة لمحافظة العيدابي حيث كان في استقباله وكيل محافظة العيدابي الآستاذ عيسى عقيلي وشيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي في منزل ذوي الشهيد ونقل صاحب السمو الملكي نائب امير منطقة جازان تعازي القيادة الرشيدة وتعازي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان

من جانبهم، عبّر ذوي الشهيد وأقاربه وشيخ الشمل الشيخ ابراهيم بن حسن الذروي عن فخرهم الكبير باستشهاد ابنهم مدافعاً عن الدين و الوطن، وقادته ، مؤكدين أنهم جميعاً يقفون على الصف ذاته دفاعاً عن الدين ثم المليك و الوطن ويقدمون ارواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن الغالي.