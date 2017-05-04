أمين منطقة جازان السابق يزور مجلس بلدي جازان

زار أمين منطقة جازان السابق المهندس عبدالعزيز الطوب ومدير مكتبه للاستشارات الهندسية عماد عبدالله المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان وكان في استقبالهم رئيس المجلس البلدي لأمانة منقطة جازان الأستاذ أحمد بن ابوشمله حكمي وأمين المجلس البلدي الأستاذ أنور حكمي، حيث رحب رئيس المجلس بالمهندس عبدالعزيز الطوب حيث تم مناقشة عدة مواضيع تخص الخدمات البلدية وما يخص مشروع تنسيق المشاريع بالأمانة ، كما استعد مكتب عبدالعزيز الطوب للاستشارات الهندسية بتقديم وامداد جميع الخبرات الهندسية للمجلس البلدي لأمانة منطقة جازان حيث شكر رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان أحمد حكمي المهندس عبدالعزيز الطوب على هذه البادرة وهي ليس بغريبة على سعادته.

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