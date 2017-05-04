نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد العطيفي بمركز الجعافرة بصبيا

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان بتعزية ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الشهيد محمد علي عطيفي بقرية جريبة التابعة لمركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا.

حيث كان في استقباله سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعله وسعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ نزار بن معدي التركي و شيخ شمل الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش و شيخ قرية جريبة الشيخ علي عباس قميري .

و نقل صاحب السمو الملكي نائب أمير جازان تعازي القيادة الرشيدة و تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان .

من جانبهم عبّر ذوي الشهيد وأقاربه وشيخ الشمل الشيخ أحمد بن ناصر الاخرش عن فخرهم الكبير باستشهاد ابنهم مدافعاً عن الدين و الوطن، وقادته ، مؤكدين أنهم جميعاً يقفون على الصف ذاته دفاعاً عن الدين ثم المليك و الوطن ويقدمون ارواحهم ودمائهم فداء لهذا الوطن الغالي.

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