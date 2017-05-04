هنا أسماء المرشحين والمرشحات في الخدمة المدنية للوظائف الإدارية

دعت وزارة الخدمة المدنية (1754) مواطناً ومواطنةً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 02-07-1438هـ ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 11- 08- 1438هـ حتى يوم الخميس الموافق 22- 08- 1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية.

أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) ، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين والمتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر/تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه/ها خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه/ها عن رغبته/ها في التوظيف موضحة بأن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في (129) وظيفة للرجال و(11) وظيفة للنساء، مضيفة بأن السبب في عدم شغولها يرجع إلى أن هذه الوظائف أما على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق أو تكون في مناطق بعيده غير مرغوبه للمتقدمين أو رشح من تقدم عليها على احد رغباته الأفضل، علماً بأن هذه الوظائف سوف تطرح في الإعلان القادم، وللإطلاع على الأسماء في الملفين المرفقة أدناه:

المرشحين للوظائف الإدارية:

https://www.mcs.gov.sa/_layouts/15/mcs/news/Administrative_men_1438_08_08.pdf

المرشحات للوظائف الإدارية​:

https://www.mcs.gov.sa/_layouts/15/mcs/news/women_Administrative_1438_08_08.pdf