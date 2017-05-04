طبيب يتعرض للطعن من مرافق بمستشفى حكومي

أقدم مرافق مريض بمستشفى الملك فهد العام على طعن طبيب سعودي بآلة حادة في يده مما تسبب في حدوث نزيف نقل إثره إلى طوارئ المستشفى لإيقافه ومنها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، على خلفية شجار بينهما، وأدان المتحدث بصحة المنطقة حاتم سمان الاعتداء الذي تعرض له الطبيب مشددا على أن إدارته تتابع باهتمام بالغ مجريات القضية، مشددا على أن التعدي على الممارسين الصحيين مرفوض جملة وتفصيلا.

وذكر سمان في بيان رسمي حسب صحيفة الرياض : أن الجهات الأمنية ألقت القبض على أحد مرافقي مريض منوم بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة في تمام الساعة 2 ظهراً اليوم الخميس إثر إقدامه على طعن طبيب سعودي بآلة حادة مما تسبب ذلك في حدوث نزيف ليده اليمنى وتم نقل الطبيب على الفور إلى طوارئ المستشفى لإيقاف النزيف ومنها إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة، وتباشر الجهات الأمنية التحقيق مع المعتدي لمعرفة أسباب اعتدائه على الطبيب المعالج.