 دوريات المجاهدين بـ”الداير” تحبط عمليات تهريب حشيش | فيفاء أون لاين
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

دوريات المجاهدين بـ”الداير” تحبط عمليات تهريب حشيش

دوريات المجاهدين بـ”الداير” تحبط عمليات تهريب حشيش
فيفاء أون لاين- متابعة

‫نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، في التصدي لعملية تهريب كمية من الحشيش المخدر أثناء محاولة قائد سيارة تهريبها عبر طرق فرعية بالقطاع الجبلي شرق المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبد الله قزيز أن دوريات الفرقة الثانية بمحافظة الداير بني مالك اشتبهت بمركبة في موقع يسمى ” مخله ” وتمت متابعتها للتأكد من وضعها وتوجيه النداء لقائدها بالتوقف لكنه رفض الانصياع وواصل سيره بسرعة عالية لتتم متابعته والإبلاغ عنه وتضييق الخناق عليه , مشيرا إلى أن السائق عندما شعر أنه أصبح قريبًا من قبضة دوريات المجاهدين، لاذ بالفرار تاركًا سيارته في وضع التشغيل ليتم التحفظ عليها والبحث عنه .

وبين أنه عقب إخضاع السيارة للتفتيش، عثر بداخلها على ٩٧ بلاطة حشيش تزن ٩٧ كيلوجراما , كانت مخبأة بداخل كبوت المركبة وفِي أبواب المركبة اليمنى واليسرى وخلف المراتب بطريقة مخفية مبينًا أنه تم إحالة القضية إلى الجهات المختصة بعد إنهاء الإجراءات النظامية.

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