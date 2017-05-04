أمير جازان يستقبل سمو نائبه ..ويشرف حفل أهالي المنطقة بمناسبة تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز نائبا

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان اليوم , صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

كما كان في استقبال سمو نائب أمير منطقة جازان لدى وصوله وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ووكيل الإمارة المساعد محمد بن سعيد الحجري ومحافظو المحافظات ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من المسؤولين.

كما شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم حفل أهالي المنطقة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة جازان ، وذلك بقصر سمو أمير المنطقة بمدينة جيزان .

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم محمد بن هادي مطمي أعرب فيها عن سعادة الجميع بمناسبة تعيين سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائباً لأمير منطقة جازان ، سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه ، مجدداً بأسم أهالي منطقة جازان العهد والولاء للقيادة الرشيدة.

واستعرض في كلمته ما شهدته المنطقة وتشهده في هذا العهد الزاهر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من تطور ونمو في شتى المجالات.

ثم ألقيت قصيدتين ترحيبيتين بالمناسبة ألقاها كل من الشاعر الدكتور مهدي بن أحمد الحكمي والشاعر حسن الغزواني.

عقب ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة قال فيها: ” إننا وبفضل من الله تعالى ثم برعاية ودعم القيادة الحكيمة نرى في كل يوم بشائر الخير التي عمت أبنائنا المواطنين ومنها ما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة من صرف راتبين للعسكريين المرابطين بالحد الجنوبي الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن الأرض والعرض وحدود الوطن والوقوف في وجه كل من يريد النيل من أمنه واستقراره”.

وثمن سموه صدور تلك الأوامر التي شملت تعيين نواب لأمراء المناطق مرحباً بسمو نائب أمير منطقة جازان ومتمنياً له التوفيق في تقديم كل ما يخدم الدين ويسهم في تنمية الوطن ويوفر الخير والراحة والرفاهية للمواطن ، حاثاً الجميع مسؤولين ومشائخ ومواطنين للتعاون وتضافر الجهود لخدمة المنطقة.

من جانبه رفع سمو نائب أمير منطقة جازان في كلمة مماثلة خلال الحفل أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود – حفظه الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لأمير منطقة جازان , راجياً العون من الله تعالى لتقديم ما فيه خير للمنطقة وأهاليها بمتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة.

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الكتور مرعي القحطاني ورئيس محكمة الإستئناف بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ووكيل الإمارة المساعد محمد بن سعيد الحجري ووكيل الإمارة لشؤون التنمية أحمد بن عبدالله زعلة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومشائخ وأهالي وأعضاء مجلس المنطقة.