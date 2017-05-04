غدا.. سحب قرعة البطولة العربية لكرة القدم

برعاية صاحب السمو الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تسحب يوم غد الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة البطولة العربية للأندية التي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017 في مصر، بحضور عدد من رؤساء الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة، وذلك خلال الحفل الذي سيقام الساعة 8.00 مساء (بتوقيت مصر) تحت سفح الاهرامات، وستنقل مراسم القرعة (مباشرة) عبر قناتي “أون تي في سبورت”، وقنوات أبوظبي الرياضية.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوات لعدد من الشخصيات الرياضية الدولية كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إيفنتاينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفه، والشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وعدد من نجوم كرة القدم العربية الذين سيشاركون في سحب القرعة.

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة آخر الاستعدادات للحفل من خلال البروفات الأخيرة التي أجريت أمس تحت سفح الاهرامات، وسيشارك في البطولة الأهلي والزمالك المصريان والهلال والنصر السعوديان والوحدة الاماراتي والترجي التونسي والمريخ السوداني والفيصلي الأردني والنفط العراقي والفتح الرباطي المغربي ونصر حسين داي الجزائري والعهد اللبناني.

وستقسم الأندية الـ 12 المشاركة في البطولة إلى ثلاث مجموعات، بحيث يكون في كل مجموعة أربع أندية، وستقام منافسات المجموعتين الاولى والثانية في القاهرة، فيما تقام منافسات المجموعة الثالثة في الاسكندرية.

وستقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل ثاني في المجموعات للدور نصف النهائي، وانهت اللجنة المنظمة للبطولة كافة استعداداتها لإجراء قرعة البطولة.

ورُصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية في بطولة دوري ابطال اسيا وافريقيا، حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.500.000 دولار.

وخصصت اللجنة المنظمة خمس فنادق بسعة 1000 غرفة للوفود والأندية المشاركة في البطولة، إضافة إلى ترتيبات واتفاقيات أولية مع عدة شركات للطيران والمواصلات، وحجز مبدئي لـ 20 ألف غرفة فندقية لتقديم عروض خاصة للجماهير الرياضية خلال فترة البطولة التي من المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وحرص صاحب السمو الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على عودة المنافسات القوية لكرة القدم العربية بطريقة مختلفة تنظيميا وفنيا بعد اختيار الأندية المشاركة وفقا لشروط معينة، لظهور البطولة بشكل مغاير عن البطولات الماضية.