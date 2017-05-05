رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا يرعى حفل تكريم المتفوقين بمدرسة ابو السلع الثانوية

أقامت ثانوية ابو السلع اليوم الخميس 8_8_1438هـ حفلها الختامي لتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في كافة الأنشطة برعاية رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الاستاذ يحيى ابو عله وحضور مساعد مكتب صبيا الاستاذ مكي موكلي وحضور نخبة من مشرفي التوجيه والارشاد وقد بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم القاها الطالب عبدالله خضيري عقب ذلك كلمة لقائد المدرسة الاستاذ صالح مشلوي ثم كلمة المرشد الطلابي الاستاذ علي العماري ثم كلمة الطلاب المتفوقين القاها الطالب عبدالاله عطيفه بعد ذلك تم تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين في برامج المدرسة المختلفة للعام الدراسي 1437_1438 هـ وكذلك تم تكريم المعلمين المتميزين وفي ختام الحفل تم تقديم هديه لراعي الحفل بعدها شكر مدير التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا جميع منسوبي المدرسة على الجهود التي تبذل متمنياً لهم التوفيق

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