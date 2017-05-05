حب و وفاء ..

مع الحب للشيخ والمربي الفاضل استاذي أحمد بن محمد الحكمي الفيفي

شعري و كلُّ القوافي تنحني أدباً

و الحبرُ و المنبرُ العالي و من كٓتٓبا

أتعبتني عبثاً أحصي فضائلكم

يا فارساً ما شكا همّاً و لا تعٓباً

هذا الكريمُ له في كلِّ مٓكرُمةٍ

كفُّ الندى و اعتلى فوقٓ الملا رُتباً

ابنُ الكرامِ عزيزُ القومِ سيدُهم

أنى أتيتٓ فطٓودٌ يٓزحٓمُ الشُّهُبا

…….

إنْ تٓسألوا كوكبٓ التعليمُِ أنبأٓكم

عن بدرهِ .. فٓلٓكٓم أعطى و كم وٓهبا

كم جادٓ للعلمِ و التعليمِ من عُمُر

أفنى بشاشتٓهُ يُعطي و ما طٓلبا

أو تسألوا موكبٓ الأجالِ أخبركم

عن ملهمٍ كان في أمجادِهم سبباً

من عزمه أوقدوا أسمى عزائمِهم

و استنهضوا همماً تستمطرُ السُّحبا

لله كم من فصولِ المجدِ سطّٓرها

لم ينكسر عزمُه يوماً و ما تعِبا

……..

يا سيد الحرف إن ترحل فما رحلت

عنا يدٌ علمتنا نفتح الكتبا

لن ترحل الصفحة البيضاء إن بعُدت

عنى الخطى فتليد المجد قد كَُتبا

ما زلت أذكر أيام الصبا عبقاً

مع النسيم به نستفتح الطلبا

وصورة لم تزل في القلب أحملها

جلالها لو يباهي الصبح ما غُلبا

تركت إرثاً سيبقى في خوافقنا

سطرته بحروف تهتك الحجبا

لكنْ عزائي و أصحابي بأن لنا

وُداً بقلبك يبقى بيننا سبباً

……….

لا تعذلوه إذا أذا ألقى مراسيه

أو مال عنا لمجد رامه و صبا

فالهم لم يرتحل عن قلب فارسنا

إلا ليحمل هماً فاقه وصباً

ظلٌّ على القوم لم نعهده قاطبة

إلا لداعيه عوناً و اليتيم أباً

في كلِّ نائبةٍ حصنٌ يلوذ بهِ

مٓن بذّه الكربُ يجلي عنهمُ الكُربا

يعين ذا الحاجة الملهوف محتسباً

و يحمل الهم في جنبيه و النصبا

كالمزن تحمل للدنيا غمائمها

تسقي كأن لها في حملها طلباً

………..

هذا الذي يزدهي شعري بحضرته

فيه القوافي تباهت و انتشت طرباً

و ازداد حرفي بهاءً و استقى شرفاً

منه اليراع و حبري قد غدا ذهباً

حسبي من الفخر أني قمت أنشده

أمام من روض الآداب و انتهبا

عذراً إذا زل بي حرفي ففي خلدي

وُدٌّ لسيدنا قد ضجّ و انتحبا

فلو جمعت بحور الشعر أولها

هنا و آخرها و النثر و الأدبا

لن يبلغ الشعرُ حبي في شمائله

لكنّ ذكري له بالحب قد وجبا