التدريب التقني : تأهيل ( 3438 )  سعودي وسعودية في برنامج أُتقن

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأهيل ( 3438 ) سعودي وسعودية في برامج التدريب المجتمعي “أُتقن” منذ بداية الدورات التدريبية بالكليات والمعاهد التقنية في مختلف مناطق المملكة

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن دورات التدريب المجتمعي التي بدأت المؤسسة في تقديمها لأفراد المجتمع منذ الأسبوع ما قبل الماضي في (6) مجالات تقنية نوعية للرجال والنساء ، بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن في تخصص مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية (1204 ) متدرباً، و في تخصص مبادئ صيانة السيارات ( 822 ) متدرباً، وبلغ عدد خريجي مبادئ التبريد والتكييف ( 355 ) متدرباً، بالإضافة إلى (13) متدرباً في مجال مبادئ صيانة التمديدات الصحية، أما بالنسبة للنساء فقد تمّ تدريب (529) مواطنة في تخصص مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني, في حين بلغ عدد المتدربات في تخصص مبادئ التجميل وتصفيف الشعر(515) متدربة، وحصل جميع المتدربين والمتدربات على شهادات معتمدة من المؤسسة.

وأضاف العتيبي أن الدورات التدريبية مستمرة هذا الأسبوع في كافة التخصصات الستة التي روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع، ومدى أهميتها في حياتهم اليومية؛ لتمكينهم من امتلاك مبادئ المهن التي يتم التدريب عليها؛ لأداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن، وذلك بمعدل ( 16 ) ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام في الأسبوع . ​