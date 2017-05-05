كيف أدون بيوت الشعر واعذب لحونه
في غزال(ن)عيونه ساحره من حورها
تخطف القلب وتله وهزن ركونه
فاتنه يعلم الله من بحسنه غمرها
ميلتني الجميله بالرموش السنونه
واغرقتني بموج إعيونها في بحرها
صرت فيها قتيل(ن)من حلايا فنونه
خدها بدر ساطع والشمس من نحرها
من خلقها كساها بالحلل فوق كونه
ليتني كحل عينه من يداعب نظرها
زينها زين حواء يا قف الزين دونه
كيف أقدرأصفها والنفس في خطرها
هام عقلي عليها والقلب في سجونه
معتقل كيف أسوي روح روحي أسرها
لوعني بنظرات العيون الفتونه
يوم صوب سهومه ذقت لاعج صقرها
جيدها عنق ريمه مستديره حزونه
شافت الذيب واقفت هاربه من ذعرها
والجعد ليل مظلم غطى ساير متونه
لو تجول الرهيبه دون زي(ن)سترها
والله إني متيم هبلني غصونه
صار قلبي عليها ينقلي من سحرها
شبّت النار بأقصى خافقي ياطعونه
في عروقي تمازج بردها مع جمرها
عذبتني ولا تعلم عسى الله يصونه
من جميع المكاره ما يعاني قهرها
قلتها يا جماعه من مشاعر حنونه
يشهد اللي رماني في شواطي نهرها
واعتذر عن قصوري وارتجى من يرونه
يخبروني بحاله طول الله عمرها
التعليقات (٠) اضف تعليق