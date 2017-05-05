لجنة التنمية ببطحاء قريش تختتم برنامج ” أترك أثراً ” الشبابي بمكة المكرمة

اختتمت فعاليات برنامج ” أترك أثراً ” الشبابي والتي نظمتها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية ببطحاء قريش بمكة المكرمة , وذلك برعاية مدير مركز التنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ شادي بن سالم اللهيبي وبحضور رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية ببطحاء قريش الدكتور عصام بن هشام الجفري وممثل مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الأستاذ عبدالعزيز السهيمي والداعم لبرنامج ” أترك أثراً ” الشبابي وبحضور عدد من المسؤولين وأعيان مكة المكرمة .

حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها أحد المشاركين في البرنامج , ثم بعد ذلك قام الدكتور ” الجفري ” بإلقاء كلمته التي عبر فيها عن ” شكره وامتنانه لجميع المساهمين والمشاركين في هذا البرنامج الشبابي الرائع , والذي قدم على أربعة مسارات وهي ( القرآن وعلومه , الإعلان والتقنية , والعمل التطوعي , والقراءة والثقافة ) , وذلك لتنمية الطاقات وبناء القيادات الشبابية داخل المجتمع وحمياتها من الأفكار المتطرفة من خلال أعطاء الدورات والبرنامج التربوية والتطويرية الهادفة .