ترقية ٢٣ موظفاً ببلدية محافظة الطوال

صدر قرار رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أسامه بن محمد زكري بترقية ( ٢٣) موظفاً من المرتبة الثالثة حتى المرتبة الحادية عشرة ، حيث شملت الترقيات كلاً من :

عبده بن محمد عياسي ، المرتبة الحادية عشرة

عبدالله بن عمر يعقوب ناشب حمدي ، المرتبة الثامنة

محمد بن أحمد القيسي ، المرتبة السابعة

سامي بن سعد القرني ، المرتبة السابعة

زهير بن محمد سهل حرب ،المرتبة السابعة

علي بن أحمد راجحي ، المرتبة السابعة

مصطفى بن محمد ناشب حمدي ، المرتبة السادسة

علي بن أحمد محه راجحي ،المرتبة السادسة

سعود بن يحي مدخلي ، المرتبة السادسة

على بن محمد يحي يعقوب ناشب حمدي ، المرتبة السادسة

سلمان بن علي سلمان علوش مدخلي ، المرتبة الخامسة

إبراهيم بن أحمد عسكر اليامي ، المرتبة الخامسة

فهد بن محمد علي ناشب حمدي ، المرتبة الخامسة

سلطان بن علي يحيى حمدي ، المرتبة الخامسة

عبدالرحمن بن مديش حمدي ، المرتبة الرابعة

عبدالله بن علي محمد ظافري ، المرتبة الرابعة

عبده بن علي معرجي ، المرتبة الرابعة

ماجد بن عمر يعقوب ناشب حمدي ، المرتبة الرابعة

عطية بن عبدالله ابو فراج مباركي ، المرتبة الرابعة

ماجد بن محمد ناشب حمدي ، المرتبة الرابعة

عبدالله بن محمد معرجي ، المرتبة الثالثة

تركي بن محمد حمدي ، المرتبة الثالثة

عبدالله بن يوسف عيضه ، المرتبة الثالثة

هذا وقد قدم رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أسامه بن محمد زكري ، التهاني والتبريكات للموظفين الذين تمت ترقيتهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد في سبيل خدمة الوطن والمواطن .