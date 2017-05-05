ترقية ٢٣ موظفاً ببلدية محافظة الطوال

صدر قرار رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أسامه بن محمد زكري بترقية ( ٢٣) موظفاً من المرتبة الثالثة حتى المرتبة الحادية عشرة ، حيث شملت الترقيات كلاً من :
عبده بن محمد عياسي ، المرتبة الحادية عشرة
عبدالله بن عمر يعقوب ناشب حمدي ، المرتبة الثامنة
محمد بن أحمد القيسي ، المرتبة السابعة
سامي بن سعد القرني ، المرتبة السابعة
زهير بن محمد سهل حرب ،المرتبة السابعة
علي بن أحمد راجحي ، المرتبة السابعة
مصطفى بن محمد ناشب حمدي ، المرتبة السادسة
علي بن أحمد محه راجحي ،المرتبة السادسة
سعود بن يحي مدخلي ، المرتبة السادسة
على بن محمد يحي يعقوب ناشب حمدي ، المرتبة السادسة
سلمان بن علي سلمان علوش مدخلي ، المرتبة الخامسة
إبراهيم بن أحمد عسكر اليامي ، المرتبة الخامسة
فهد بن محمد علي ناشب حمدي ، المرتبة الخامسة
سلطان بن علي يحيى حمدي ، المرتبة الخامسة
عبدالرحمن بن مديش حمدي ، المرتبة الرابعة
عبدالله بن علي محمد ظافري ، المرتبة الرابعة
عبده بن علي معرجي ، المرتبة الرابعة
ماجد بن عمر يعقوب ناشب حمدي ، المرتبة الرابعة
عطية بن عبدالله ابو فراج مباركي ، المرتبة الرابعة
ماجد بن محمد ناشب حمدي ، المرتبة الرابعة
عبدالله بن محمد معرجي ، المرتبة الثالثة
تركي بن محمد حمدي ، المرتبة الثالثة
عبدالله بن يوسف عيضه ، المرتبة الثالثة
هذا وقد قدم رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أسامه بن محمد زكري ، التهاني والتبريكات للموظفين الذين تمت ترقيتهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد في سبيل خدمة الوطن والمواطن .
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