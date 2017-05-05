” عناية ” يوقع شراكة مع أبطال العارضة لتنفيذ دورة في السباحة للأيتام

وقع برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بالشراكة المجتمعية مع مؤسسة السبيعي الخيرية اليوم عقد شراكة مع صالة أبطال العارضة بالمحافظة وذلك لتقديم دوره تدريبية في مجال السباحة لمجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية المسجلين في البرنامج .

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج عناية الأستاذ محمد حسين عبدلي أن توقيع عقد الشراكة مع الصالة الرياضية يندرج تحت إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة لاستغلال أوقات الطلاب خلال فترة الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. مثمناً في الوقت ذاته لصالة الأبطال وللكابتن عبدالله اللغبي دوره الكبير ومساهمته في إتمام الشراكة متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

الجدير بالذكر أن برنامج عناية يعنى بالأيتام وأسرهم ويساهم في بنائهم وفق منهجية واضحة في عدة جوانب إيمانية و اجتماعية ومهاريه وقيميه بحيث يمتلك الفرد المهارات التي تساعده على تطوير ذاته والتفاعل مع مجتمعه ليكون في المستقبل فرداً قادراً على تحمل المسؤولية .