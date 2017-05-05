"أكد على أهمية دور القضاة والعلماء والمشايخ في المجتمع" .. سمو نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف والمشايخ والقضاة ..

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمس بمكتبه في ديوان الإمارة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة جازان فضيلة الشيخ علي بن شيبان العامري، وعدداً من القضاة والمشايخ بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الغالية بتعيينه نائبا لسمو أمير منطقة جازان مشيدين بالقرارات والتوجيهات الحكيمة التي أصدرتها القيادة الرشيدة مؤخرا والتي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

ورحب سمو نائب أمير جازان بفضيلة رئيس محكمة الاستئناف والقضاة وعبر سموه عن شكره وتقديره لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف وللقضاة والمشايخ على التهنئة ، سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة المنطقة وأبناءها وأن يكونوا عونا له .

مؤكدا سموه الكريم على حرص القيادة الحكيمة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ونوه سمو نائب أمير المنطقة عن جهود المملكة وتسخير كافة إمكانياتها للوقوف بجانب الحق والشرعية في اليمن الشقيق ، وتقديم المساعدة ومد يد العون للمحتاجين بمختلف الدول الإسلامية والعربية من منطلق الإخوة والعقيدة .



وبيّن نائب أمير جازان الدور الكبير المناط بالمشايخ والعلماء في تحصين الشباب وتذكيرهم بضرورة الإلتزام بكافة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والثوابت والقيم وفق كتاب الله والسنة المطهرة ، وزيارات الجنود المرابطين بالحد الجنود ورفع معنوياتهم وحثهم على مكانة فضل الدفاع عن الاسلام وبلاد الحرمين الشريفين ضد اطماع الميلشيات والمعتدين ، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد ، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان.