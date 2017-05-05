مدرسة الخشعة تكرم الشيخ الحكمي بمناسبة تقاعده

أقام منسوبو مدرسة الخشعة الابتدائية والمتوسطة بفيفاء مساء البارحة بفندق الحياة في مدينة جيزان حفل تكريم واحتفاء بالشيخ والمربي الفاضل احمد بن محمد الحكمي الفيفي شيخ قبيلة الحكميين بفيفاء بمناسبة تقاعده من التعليم بعد 32 عام قضاها في في سلك التربية والتعليم معلماً ومديراً ومشرفاً وموجهاً وقد شرف المناسبة فضيلة قاضي محكمة فيفاء الشيخ سليمان جابر الفيفي ومساعد مدير التعليم بمحافظة صبيا الأستاذ ربيع مهدي عطية وسعادة نائب شيخ شمل فيفاء الشيخ حسين حسن الفيفي ومدير مكتب التعليم بفيفاء يحي علي الفيفي وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالمنطقة وجمع من المشايخ وأساتذة الجامعات والأعيان وزملاء وطلاب الشيخ الحكمي وقد بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب عبدالرحيم مسعود الفيفي ثم قدم للحفل الأستاذ محمد حسن الفيفي ذكرالعديد من مناقب وإنجازات الشيخ والأستاذ أحمد الحكمي ثم ألقى الأستاذ محمد جابر العبدلي مدير مدرسة الخشعة كلمة اللجنة المنظمة عبر فيها عن الوفاء والشكر والتقدير للشيخ الحكمي مثمنا مجهودات الشيخ خلال ثلاث عقود تلى ذلك كلمة طلاب الشيخ ألقاها الأستاذ قاسم يحي الفيفي عبر خلالها عن الشكر والتقدير للشيخ الحكمي على كل ما قدم متمنياً له التوفيق في كل حياته بعد ذلك شدى الأستاذ والشاعر جابر بن سلمان الفيفي بقصيدة ثناء على الشيخ الحكمي ثم عرض فلم قصيربعنوان قم للمعلم إهداء للشيخ الحكمي من إعداد وإخراج علي مباركي وإشراف طلال مجممي ثم كلمة مساعد مدير التعليم بمحافظة صبيا بعد ذلك كرم الشيخ والأستاذ أحمد بن محمد الحكمي الفيفي بالعديد من الدروع والهدايا التذكارية وقد عبر المحتفى به في ختام هذه المناسبة عن عظيم شكره وامتنانه على هذا الكرم الجم وأكد أنه لن ينسى هذا اليوم وهذا التكريم الكريم ثم تناول الجميع طعام العشاء.

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