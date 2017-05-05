قصيدة رثاء (طيب الكار)

حسن بن أسعد الابياتي (ابومازن)

بكل معاني الأسى والحزن أعزي نفسي وكل محزون قريباأوبعيد في وفاة الخال (جابر بن أحمد يحيى الفيفي ) والذي لم يحالفني الحظ لحضورمراسيم دفنه وتشييع جثمانه الطاهرلعدم توفرالرحلة

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبروالسلوان

إنالله وإناإليه راجعون

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مرحوم يامن فارق الأهل والدار

ياعز واغلى من حياتي ومالي

ودعتك الله خالق الجن من نار

منجي خليله من وجيه الضلالي

أقولها والعين هتان مدرار

على فراقك لايع الضيم صالي

في وسط قلبي خيمت سودالأكدار

يوم الخبرعم السهل والعوالي

إي والله إني من لواهيد ماصار

في عالم الأتراح والغيرسالي

حالي بعد فرقاك يا طيب الكار

كني وحيد(ن)فوق دار الزوالي

ملتاع لوعه نارها بالحشا جار

لاهوبها في خافقي هد حالي

بين الحنايا كنها موج الأبحار

وأشد وادهى من عذاب النكالي

تدكني دك الزلازل والاعصار

الله من دنيا الأسى والبوالي

واليوم أنا طالبك ياخير غفار

تغفرخطايا الشيخ دق وجلالي

أنت الكريم ورحمتك غاية البار

ياملتجانا يوم كشف الثقالي

ضيفك من اللي ياصل الرحم والجار

طالبك ترحم ناصع القلب خالي

وختامها صلوا على خير الأخيار

عد الكواكب والحيا والرمالي