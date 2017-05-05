اعتبارا من العام الهجري القادم أمير منطقة حائل يوافق على توطين المراكز التجارية “المولات” في المنطقة

بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أعلن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في ملتقى شباب وشابات العمل 2017م (شعلة)، الذي أقيم مساء أمس الأول (الأربعاء) في مقر غرفة حائل، عن توطين المجمعات والمراكز التجارية (المولات) بالمنطقة، وذلك اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل 1 / 1 /1439هـ، لتوفير فرص العمل لشباب وشابات منطقة حائل.

وأكد معاليه أن الموافقة تأتي استجابة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين المراكز التجارية، والتزاما بقرارات التأنيث للانشطة والمحلات التي اصدرتها الوزارة سابقا، حيث تم تشكيل لجنة من الأمارة وعدد من الجهات المعنية لمتابعة مشروع توطين المراكز التجارية بالمنطقة.

وكان معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد اصدر قراراً وزارياً، بتوطين العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، على السعوديين من الجنسين، وذلك حرصاً على تمكين طالبي العمل من السعوديين والسعوديات من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

ونص القرار الوزاري على الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، والتي تمثل معظم الأنشطة الموجودة في المراكز التجارية، كما نص القرار على وجوب الالتزام بشروط عمل المرأة.

وتضمن القرار أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية يحدد الخطة الزمنية للتطبيق ومواقعها، وفقاً لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

وفي وقت سابق بدأت إجراءات توطين المراكز التجارية ( المولات) في منطقة القصيم اعتبارا من مطلع العام الهجري القادم.