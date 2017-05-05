هايكنج بني مالك ينجح في إنهاء مسار 8 كلم سير جبلي في 3 ساعات ..

نظم هايكنج السعودية بمحافظة الداير بني مالك صباح اليوم الجمعة برنامج هايكنج محافظة الدايروالذي بدا بتوافد المشاركين في هذه الفعالية الرياضية مساء يوم امس الخميس حيث كان في إستقبالهم بحافظة الداير منسق هايكنج السعودية في منطقة جازان الإستاذ علي احمد العبدلي الذي اصطحب المشاركين الى مقر التجمع المعد من لجنة التنظيم والاستقبال بالمحافظة بمدرسة القعقاع في وادي الجنية وقد كان في استقبال المشاركين مشائخ واعيان بني مالك وقد اقيم حفل خطابي قدمه الاستاذ جابر ملقوط تنوعت فيه فقرات الترحيب بالضيوف والتعريف بمحافظة الداير بعدها تم دعوة المشاركين لتناول طعام العشاء المعد في الموقع احتفاء بالمشلركين بعدها انطلقت اللوحات الشعبية هذا وقد بات رحلة المسيرفي هايكنج الداير عند الساعة الخامسة وخمسة واربعون دقيقة صباحا بالسير الجبلي لاكثر من 100 مشارك من مختلف الفئات العمرية وقد كان الشيخ هادي حسن سيار الذي يبلغ من العمر 90 عاما اكبر المشاركين في هذه الفعالية والذي اكمل مسار الرحلة الذي بلغ 8 كلم

وقد كانت نقطة الاستراحة الاولى لهذا البرنامج الرياضي وتناول وجبة الافطار الشعبي المعدة للمشاركين من قبل لجنة التنظيم والاستقبال في قرية قيارالتاريخية بعدها واصل الفريق المسار في الصعود وصولا الى قمة جبل شدنة بحراز النقطة الثانية ثم استمر المسير مرورا بجامع حراز التاريخي الذي تم انشائة عام 1310هـ لينهي المشاركين برنامج هايكنج الداير بني مالك عند العاشرة وخمسة عشر دقيقة صباحا تلى ذلك التجمع في مدرسة القعقاع وبعد صلاة الجمعة اقيم حفل ختامي تم خلاله تكريم هايكنج السعودية لمشائخ بني مالك وكل ساهم في انجاح برنامج هايكنج الداير بني مالك وتسليم الشهادات على المشاركين ثم تناول الجميع وجبة الغداء وتوديع المشاركين بكل حفاوة وتكريم بآمل ان يكون لهذه الفعالية صداها في نقل ما تحويه هذه المحافظة البكر من ارث تاريخي وحضاري فريد من قلاع وحصون لمدرجات الزراعية وطبيعة ساحرة وقد نقل سعادة المهندس محمد بن ثابت الشهراني منسق هايكنج السعودية في المنطقة الجنوبية شكر وعرفان مؤسس هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني لمشايخ واعيان وكل ابناء بني مالك على حفاوة الاستقبال والضيافة .