بالصور .. الغزي يرعى حفل افتتاح مبنى المجلس البلدي بفيفاء

رعى محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح مبنى المجلس البلدي لبلدية محافظة فيفاء , بحضور رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ورئيس المجلس البلدي الأستاذ جابر محمد الفيفي ونائب شيخ شمل فيفاء الشيخ حسين حسن الفيفي , وحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والمشايخ وجمع من الضيوف الكرام من داخل فيفاء وخارجها .

منهم فضيلة القاضي صالح حمد الغزي , والشيخ محمد عبدالله القاسم , والأديب الروائي والشاعر القاص أحمد حلواني , والأستاذ عبدالله هبيلي المستشار القانوني بتعليم القنفذة ومراسل إذاعة جدة , ورئيس بلدية الريث الأستاذ مفرح شريف الفيفي , , ورئيس المجلس البلدي بفيفاء في دورته الأولى الدكتور ملهي الغزواني , وكذلك رئيس المجلس في دورته الثانية الشيخ علي أحمد الفيفي .

حيث قص محافظ فيفاء شريط الافتتاح ثم تجول الجميع داخل أقسام المبنى واستمعوا من رئيس البلدية لشرح وافي عن ما يحتويه المبنى من صالة اجتماعات ومكاتب لرئيس المجلس وللأمين ولأعضاء المجلس وصالة ضيافة ومجلس استقبال للمواطنين وكذلك قسم خاص ومستقل للنساء .

بعدها بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم , ثم ألقى رئيس بلدية فيفاء كلمة رحب فيها بالجميع واستعرض مراحل تنفيذ المشروع وما سيقدمه من نقله نوعية للمحافظة , ثم ألقيت قصيدة شعرية للشاعر باسم الفيفي , كما ألقى رئيس المجلس البلدي كلمة عن هذه المناسبة , ثم ألقيت كلمة المواطنين الذي ألقاها بالنيابة عنهم الشيخ عبدالله حسن الأبياتي مثمننا هذا الإنجاز ومتمنيا أن يحقق هذا المشروع نجاحا لعمل المجلس البلدي ويقدم خدمة لفيفاء الأرض والإنسان .

بعدها أبى الأديب الروائي والقاص والشاعر أحمد حلواني الملقب بمتنبي العصر الذي شرف فيفاء والحفل إلا أن يشارك بقصيدة شعرية عن فيفاء وأهلها التي نالت إعجاب واستحسان الجميع .

بعدها كرمت بلدية فيفاء بعض المقاولين الذي لهم بصمة في تنفيذ المشاريع وتميزهم في إنجازها بدون ملاحظات وهم :

علي سلمان السلماني الفيفي , وهادي حسن الفيفي , كما كرمت البلدية أيضا عدد من الجهات الإعلامية المتعاونة وكذلك قدمت شهادة شكر لشاعر الحفل .

وفي الختام قدمت بلدية فيفاء هدية تذكارية لراعي الحفل ولضيوف الحفل من خارج فيفاء وكذلك للشاعر أحمد حلواني على مشاركته الشعرية المتميزة .

فيما تلقى رئيس بلدية فيفاء درعا تذكاريا من كل من : الشاعر أحمد حلواني والإعلامي الأستاذ عبدالله هبيلي والإعلامي الأستاذ عبدالرحمن حلواني موجهين شكرهم وتقديرهم على كرم الضيافة وحسن والاستقبال واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في حفل الافتتاح وزيارة فيفاء .

وفي نهاية الحفل تناول الجميع مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة .