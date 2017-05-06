طلب إبراء ذمة المغفور له بإذن الله الشيخ/ سليمان أسعد العبدلي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد نتقدم بالشكر والعرفان لكل من واسانا وقدم لنا واجب العزاء في والدنا الشيخ سليمان اسعد العبدلي رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته سواء بالحضور او الاتصال أو عبر وسائل التواصل فشكرا جزيلاً ونسأل الله أن لا يوريكم مكروه وجزاكم الله خيرا .

كما نؤكد بأنّ أيّ مطالبات أو التزامات أو حقوق مالية على والدنا – رحمه الله – قد انتقلت من ذمّته إلى ذمّتنا ، ونحن مستعدون بإذن الله بإيفاء كلّ مَن له دَين أو مطالبات أو حقوق على والدنا .

ختاماً نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين ، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

* أسعد سليمان أسعد

* يحيى سليمان أسعد

* ناصر فرحان أسعد

* يحيى شبان العمري وأولاده

* عبدالله حسن العبدلي وأولاده

أرقام التواصل :

أسعد ( 0508 943 178 )

يحيى ( 0503 153 226 )