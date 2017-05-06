متنبي العصر يتغنى بفيفاء جارة القمر ويا وحي الجمال

أهدى الأديب الروائي والشاعر القاص أحمد حلواني الملقب بمتنبي العصر وشاعر الوطن والمناسبات وشاعر اللحظة , أهدى قصيدتين لمحافظة فيفاء وأهلها تغنى فيهن بجمال فيفاء وجارة القمر في قصيدتين من أجمل القصائد التي نالت أبياته الإعجاب والاستحسان , جاء ذلك خلال تشريفه حفل افتتاح مبنى المجلس البلدي بفيفاء الذي أبى إلا أن تشارك أبياته هذه المناسبة وفرصة ليهدي ويتغنى بفيفاء وجمالها.

هذا ويعد الحلواني من الشخصيات الأدبية البارزة له أكثر من ستة عشر مؤلفا منها ديوانين في الشعر العربي الفصيح ومنها مجموعات قصصية وروائية ودواوين شعرية شعبي ودواوين صوتية زكذلك موسوعة قصصية صوتية ولديه أيضا رواية ومجموعة قصصية تطبعان باللغة الفرنسية والانجليزية .

وهو عضو في عدد من الأندية الأدبية في المملكة منها الباحة وأبها وجازان وجدة , وكذلك هو عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية , كما حصل على المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة شعر الإنشاد وفي الشعر الفصيح .

وفيما يلي قصيدته الأولى بعنوان فيفاء جارة القمر والثانية فيفاء يا وحي الجمال .

) فيفاء جارة القمر )

ضرب من السحر لا ضرب من السحر

ذاك الذي شد سمعي واحتوى بصري





أنا أنا الشـعـر لكني عجـزت هـنـا

عن وصف فيفاء ذات الحسن والحور





سحر الطبيعة في فيفاء يأسرني

أنسامها سبقت قبل الورى أثري

ففي العيون سرى كالكحل يؤنسني

وفي الصدور غدا كالنقش في الحجر





فيفاء يا ( شامة) في خد فاتنة

ونجمة في ليالي المجد والسمر





للرعد إن جاد فيك الغيث قهقهة

عـلى جـبـالك يـا محـبوبـة البشر





وللسحاب على ثغر المسا قبل

سرى النسيم بها يا جارة القمر





حديث أهلك مثل الشهد مطعمه

وجود أهـلك مثل السيل والمطر





سلي الولاء الذي مازال يذكركم

أهـل المروءات والـتـاريـخ والسيـر





أنت الـوفـاء لحكام البلاد وقـد

جئتم على العهد من بدو ومن حضر





الجود في أهلك الأفذاذ مفخرة

والـعـز والـطـيب تاجا جارة القمر





وفيك ما فـاق وصفي والـقـصيد وما

تحوى التراجم من قول ومن صور





فديت أرضك والصحب الكرام ومن

جــادوا عـلـيـك كـجـود الـزهر للـثمر





فـأنت في مهجتي شعر وقـافـية

وأنت لحن جميل صاغه وتري





يكفيك ما فيك من زرع ومن جبل

ومـن جـمال ومن زهـر ومن شجر





فيفاء هذا قصيدي جاء في خـجـل

فأنت شمسي وفي ليل الهوى قمري





وأنــت يـا غــادة حـسنـاء فــاتــنــة

قد زال من حسن ما في أرضها كدري





تبسمي لعيون الناس والتمسي

عذرا لهم كان في حل وفي سفر





فـقـد أسـرت قـلـوب الناس مـن ألق

وقد سحرت عيون الخلق يا قمري





فأنت في القلب نبض والوريد دم

سـلـمت يــا بـهـجـة للـقـلب والنظر

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فيفاء يا وحي الجمال

حار الفؤاد وحارت الأبصار

وتسابقت في وصفها الأشعار





فتبسمت للشعر ضاحكة له

وأتى لحسن جمالها الزوار





وقفت على الآكام قائلة لهم

إني أنا الحسناء لن تحتاروا





أنا ( غادة ) شماء تسحر أمة

وديانها وسهولها والدار





وشموخها وعلوها ونسيمها

وطيورها والأرض والآثار





أنا فتنة الدنيا جمال ساحر

وأنا الندى والبذل والإيثار





وأنا الطبيعة صورة خلابة

وأنا الشذى والمسك والأزهار





وانا الولاء لدولتي وقيادتي

وأنا الجبال الشم والأشجار





أنا جارة القمر المنير وأخته

وأنا الهواء الطلق والإصرار





أهلي هم الأدب الرفيع مهابة

والعلم والدين الحنيف مسار





أهلي هم الكرم الذي لا ينتهي

عجزت بلوغ مرامه الأمصار





أنا والشموخ كتوأمين تعانقا

حبا ونحن صقوره الأحرار





لاتسألوني ( غادة ) عربية

يشدو بها الشعراء والسمار





أنا في النهار عروسة عزفت لها

من حسنها ودلالها الأوتار





وإذا رأيت الليل جن فإنني

قمر تغار لحسنه الأقمار





فلي السماء إذا رداء أزرق

ولي السحاب كما ترون إزار





(فيفاء) اسمي والطبيعة فتنتي

يكسو جمالي عفة ووقار





وشيوخ أرضي للرجولة منبع

وهم الكرام الصحب والأخيار





أهلي الثقافة والسماحة والفدا

أهلي لمن رغب السلام مطار





ولمن أراد تمردا وخيانة

فهم الردى والنار والإعصار





عبسيتي رمز الشموخ إذا بكت

سحب وسحت دمعها الأمطار





ياأيها العشاق جئت معاتبا

من لم يزر ( فيفا ) فذلك عار





فهي الجمال وأهلها أهل التقى

للدار هم في ليلها أنوار





ولها الشيوخ كواكب درية

ولها الشباب الفكر والإعمار





شعراؤها هم كالشموس توهجا

هل ضر شمسا في السماء غبار





( فيفاء ) ياوحي الجمال تحدثي

فلقد سرت بحديثك الأخبار





وترفقي بفؤاد صب مغرم

أضنته يا محبوبتي الأسفار





أعداد حبك جاوزت خاناتها

وسواك عندي في الهوى أصفار