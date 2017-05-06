قرعة البطولة العربية لكرة القدم

أجريت يوم امس الجمعة قرعة البطولة العربية للأندية التي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017 في مصر، برعاية صاحب السمو الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك تحت سفح الاهرامات في العاصمة المصرية القاهرة، وبحضور وزير الرياضة والشباب المصري خالد عبدالعزيز ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد ورئيس الاتحاد السعودي عادل عزت ورئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريده وعدد من المسؤولين في الاتحادين

الآسيوي والأفريقي إضافة إلى ممثلي الأندية المشاركة ..

وأسفرت القرعة عن التالي :

المجموعة الأولى (الأهلي المصري والوحدة الاماراتي ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني)

المجموعة الثانية (الزمالك المصري والنصر السعودي واتحاد الفتح المغربي والعهد اللبناني)

المجموعة الثالثة ( المريخ السوداني والهلال السعودي والترجي التونسي ونفط الوسط العراقي )

ورحب صاحب السمو الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالضيوف لحضورهم في قرعة البطولة التي ستشهد عودة البطولات العربية، وأكد أنه سيتم الإعلان عن بطولة المنتخبات والفئات السنية والنسائية. وتمنى الوقوف مع الاتحاد العربي والمساهمة في نجاح البطولة مقدما شكره للأندية على المشاركة رغم الضغط على البرنامج الإعدادي لكل نادي. وستقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل ثاني في المجموعات للدور نصف النهائي،