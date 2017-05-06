مقتل 6 من قيادات جماعة الحوثي بصعدة بغارات للتحالف غربي تعز (أسماء)

لقي العشرات من مليشيات الانقلاب مصرعهم في جبهة ميدي شمال غرب محافظة حجة، بينهم ستة من قياداتهم الميدانية، إثر تنفيذ طيران التحالف العربي غارات عدة على تجمعاتهم المسلحة الأربعاء.

وقال مصدر عسكري: “نفذت قوات التحالف العربي غارات عدة على تعزيزات للمليشيات الانقلابية وتجمعات مسلحة، سقط إثرها عشرات القتلى، بينهم ستة من القيادات الميدانية من محافظة صعدة، هم: راشد حسين حسين يحيى راشد، يونس أحمد ضيف، مجد الدين إسماعيل منصور علي خاطر، عبدالله ناصر علي هادي راشد، كمال صالح جابر جبوري وعبدالمجيد علي قاسم القاسمي.

وأفادت المصادر بأن مستشفيات المحافظة استقبلت عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين، وسط تقدُّم مستمر لأبطال الجيش الوطني، وتراجع للانقلابيين في جبهة ميدي.

يُذكر أن مجاميع من صعدة تابعة للمليشيات الانقلابية قد استلمت قيادة جبهة ميدي قبل ثلاثة أشهر؛ لتتحول المجاميع من أبناء محافظة حجة ومن قوات الحرس العائلي الموالي للمخلوع للعمل تحت توجيهات قيادات صعدة.